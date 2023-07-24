Санкт-Петербург, 24 июля, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Командир «Ленинградского полка» полковник Евгений Вашунин умер в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.

Кадр из видео Командир «Ленинградского полка» полковник Евгений Вашунин

Сообщается, что командующий умер в результате серьёзного ранения, полученного в ходе боевых действий. Соболезнования в связи с гибелью выразил глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Выполняя долг в зоне СВО, 14 июля 2023 года он принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — говорится в сообщении Бельского на сайте городского парламента.

Он назвал Вашунина талантливым военачальником и достойным гражданином, посвятившим себя служению Родине. Командующего представили к званию Героя России посмертно.

«Ленинградский полк» преимущественно состояил из мобилизованных петербуржцев. Городское Заксобрание помогало снаряжением, а депутаты ездили на передовую. Евгений Вашунин приезжал на отчёт губернатора Петербурга Александра Беглова и вручал ему фирменный шеврон.