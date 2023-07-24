Белгород, 24 июля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Власти Белгородской области не имеют возможности полностью восстановить элитные дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Об этом 24 июля сообщил на оперативном совещании глава региона Вячеслав Гладков.

Александр Рюмин/ТАСС

«Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн. рублей каждая, конечно, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объёме восстановить не можем», — сказал он.

Глава области отметил, что хозяевам дорогих домов пообещали восстановить кровлю и окна. Гладков подчеркнул, что администрация области и так взяла повышенные обязательства, но в первую очередь будет решать проблемы тех, у кого невысокий уровень дохода.

Глава Белгородского района Владимир Перцев в ходе доклада о восстановлении пострадавших хозяйств попросил снять с учёта два дома в Нижнем Ольшанце. Он заявил, что там живут «богатые люди», которые сами смогут восстановить всё так, как им хочется.

Гладков также сообщил, что в области 1439 собственников пострадавшего жилья согласились на предоставление новой жилплощади взамен разрушенной. 1093 жителя подали заявления на конкретную квартиру или дом. В новое жильё въехали 97 семей. Работа на этом направлении продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля ВСУ очередной раз обстреляли гражданские объекты в Белгородской области. Украинская сторона запустила три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня по селу Журавлёвка. Кроме того, его 10 раз обстреляли из гранатомёта и атаковали с помощью дрона-камикадзе.

По селу Щетиновка Белгородской области в этот день противник выпустил девять артиллерийских снарядов и сделал два гранатомётных выстрела. Также с беспилотника на село сбросили взрывное устройство.