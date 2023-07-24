Власти Белгородской области отказались полностью восстановить элитные дома
Гладков: власти Белгородской области не будут полностью восстанавливать пострадавшие элитные дома
Белгород, 24 июля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Власти Белгородской области не имеют возможности полностью восстановить элитные дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Об этом 24 июля сообщил на оперативном совещании глава региона Вячеслав Гладков.
«Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн. рублей каждая, конечно, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объёме восстановить не можем», — сказал он.
Глава области отметил, что хозяевам дорогих домов пообещали восстановить кровлю и окна. Гладков подчеркнул, что администрация области и так взяла повышенные обязательства, но в первую очередь будет решать проблемы тех, у кого невысокий уровень дохода.
Глава Белгородского района Владимир Перцев в ходе доклада о восстановлении пострадавших хозяйств попросил снять с учёта два дома в Нижнем Ольшанце. Он заявил, что там живут «богатые люди», которые сами смогут восстановить всё так, как им хочется.
Гладков также сообщил, что в области 1439 собственников пострадавшего жилья согласились на предоставление новой жилплощади взамен разрушенной. 1093 жителя подали заявления на конкретную квартиру или дом. В новое жильё въехали 97 семей. Работа на этом направлении продолжается.
Как сообщало ИА Регнум, 22 июля ВСУ очередной раз обстреляли гражданские объекты в Белгородской области. Украинская сторона запустила три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня по селу Журавлёвка. Кроме того, его 10 раз обстреляли из гранатомёта и атаковали с помощью дрона-камикадзе.
По селу Щетиновка Белгородской области в этот день противник выпустил девять артиллерийских снарядов и сделал два гранатомётных выстрела. Также с беспилотника на село сбросили взрывное устройство.