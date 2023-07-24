Ижевск, 24 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв. Он руководил регионом в период с 2014 по 2017 годы.

Константин Ившин/РИА Новости Александр Соловьев

Соловьёв скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

«В понедельник, 24 июля, в больнице скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьёв. Министерство здравоохранения Удмуртской республики приносит глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Соловьёв родился 18 июня 1950 года в селе Алнаши Удмуртской АССР. Учился в Киевском и Калининском суворовских военных училищах. Работал формовщиком-литейщиком, стропальщиком, механиком, прорабом и начальником управления. В 2003 году избран в Государственный Совет Удмуртской Республики, практически сразу став первым заместителем председателя, переизбрался в 2012 году. В феврале 2014 года стал врио главы республики. 1 августа 2014 года Соловьёв был зарегистрирован кандидатом на выборах главы Удмуртии и одержал победу с 84,84% голосов избирателей.