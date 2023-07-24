Москва, 24 июля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон об исполнении федерального бюджета страны за 2022 год. Документ предусматривает утверждение отчёта об исполнении бюджета за прошедший год по доходам в сумме 27,824 трлн рублей и 31,119 трлн рублей по расходам. Так, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 трлн рублей (2,1% ВВП).

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Исполнение российских нацпроектов по итогам 2022 года составило около 3,269 трлн рублей, объём Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года — около 10,435 трлн рублей (сокращение за год на 3,13 трлн). Государственный долг России за 2022 год увеличился на 1,897 трлн рублей (до 22,819 трлн), доля внешнего долга в общем объёме снизилась до 17,7%, внутреннего — увеличилась до 82,3%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2024 году расходы бюджета превысят запланированные показатели. Конкретные показатели пока не установлены, вопрос в настоящее время обсуждается в правительстве, отметил он. По словам Силуанова, увеличить бюджетные расходы позволяет улучшившаяся макроэкономическая ситуация и вероятный рост доходов.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года, на заседании правительства об исполнении бюджета за первый квартал премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что бюджет России становится более устойчивым, а объёмы доходов от несырьевых отраслей реального сектора экономики растут.