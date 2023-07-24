Новый сезон «Футурамы» стартовал спустя десять лет
Первый эпизод нового сезона «Футурамы» вышел на экраны спустя десять лет
Вашингтон, 24 июля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Новый эпизод мультсериала «Футурама» вернулся на экраны через десять лет после завершения седьмого сезона. Первая серия восьмого сезона вышла 24 июля.
Эпизод получил название «Невозможный поток». 31 июля выйдет вторая серия — «Дети Малого болота». Первая часть нового сезона полностью выйдет 25 сентября. К работе над мультсериалом вернулись его изначальные авторы Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн.
О планах на возвращение «Футурамы» ИА Регнум сообщало в феврале 2022 года. Тогда онлайн-кинотеатр Hulu объявил о решении возродить популярный анимационный сериал. Сервис заказал производство 20 новых серий. Билли Уэст вновь озвучил Фрая, Кэти Сагал — Лилу. К составу присоединились Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман, работавшие над несколькими ролями.
Премьера «Футурамы» состоялась 14 ноября 1999 года. Всего на экраны вышли семь сезонов, последняя серия — 4 сентября 2013 года. Отметим, что Грейнинг и Коэн хотели и дальше работать над проектом, но руководство Comedy Central решило не продлевать «Футураму» на восьмой сезон из-за падения рейтингов.