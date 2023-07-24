Вашингтон, 24 июля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Новый эпизод мультсериала «Футурама» вернулся на экраны через десять лет после завершения седьмого сезона. Первая серия восьмого сезона вышла 24 июля.

Кадр из м/с «Футурама»

Эпизод получил название «Невозможный поток». 31 июля выйдет вторая серия — «Дети Малого болота». Первая часть нового сезона полностью выйдет 25 сентября. К работе над мультсериалом вернулись его изначальные авторы Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн.

О планах на возвращение «Футурамы» ИА Регнум сообщало в феврале 2022 года. Тогда онлайн-кинотеатр Hulu объявил о решении возродить популярный анимационный сериал. Сервис заказал производство 20 новых серий. Билли Уэст вновь озвучил Фрая, Кэти Сагал — Лилу. К составу присоединились Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман, работавшие над несколькими ролями.

Премьера «Футурамы» состоялась 14 ноября 1999 года. Всего на экраны вышли семь сезонов, последняя серия — 4 сентября 2013 года. Отметим, что Грейнинг и Коэн хотели и дальше работать над проектом, но руководство Comedy Central решило не продлевать «Футураму» на восьмой сезон из-за падения рейтингов.