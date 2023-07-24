Москва, 24 июля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетили 24 июля Храм во имя князя Владимира на Валааме.

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме

«Главы государств посетили Владимирский скит, где осмотрели храм во имя святого равноапостольного князя Владимира», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Храмовый комплекс скита во имя князя Владимира построили по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В 2006 году совершили чин освящения закладного камня, а 21 сентября 2008 года Алексий II освятил храмовый комплекс.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля лидеры России и Белоруссии посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь в Карелии. Они поклонились мощам основателей монастыря преподобных Сергия и Германа. В Спасо-Преображенском соборе Путин также пообщался с прихожанами. Лидеры побывали на могиле скончавшегося летом 2021 года от коронавирусной инфекции архимандрита Мефодия (Петрова) на игуменском кладбище. Кроме того, Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где поминают погибших героев Второй мировой войны и воинов, погибших в горячих точках. Главы государств зашли в часовню Смоленской иконы Божией Матери.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным 23 июля. В Константиновском дворце в Стрельне состоялись переговоры лидеров двух государств.