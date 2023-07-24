ДНР, 24 июля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Журналист агентства «Франс Пресс» (AFP), гражданин США Дилан Коллинз пострадал от удара беспилотника под Артёмовском. Об этом 24 июля сообщило агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Видеожурналист «Франс Пресс» пострадал в результате атаки беспилотника», — говорится в сообщении.

По информации агентства, у журналиста множество осколочных ранений, но его жизнь вне опасности. Пострадавшего госпитализировали. AFP не уточнило, с какой стороны произошёл обстрел и в каком населённом пункте находится репортёр.

В мае 2023 года «Франс Пресс» сообщило о гибели своего журналиста под Артёмовском. Это был 32-летний Арман Сольден. В издании сообщили, что он погиб во время обстрела окраины города Часов Яр. Репортёр был видеокоординатором агентства на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в Запорожской области под преднамеренный артобстрел ВСУ попали российские журналисты. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от полученных ранений. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, а также фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.