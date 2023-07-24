Стокгольм, 24 июля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали на 1,5 тысячи шведских крон ($144) за неповиновение полиции во время протестной акции в Мальмё, сообщило Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

Шведский суд 24 июля признал виновной активистку Грету Тунберг в неповиновении приказам полиции на демонстрации в городе Мальме в июне и приговорил её к штрафу. Тунберг признала вину в том, что не выполнила приказ полиции, но заявила об отсутствии состава преступления в своих действиях. По её словам, митинг был необходим из-за климатического кризиса.

Суд постановил, что активистка выплатит ещё одну тысячу крон в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений.

Тунберг задержали шведские полицейские во время митинга. 19 июня она вместе с группой протестующих попыталась блокировать одну из дорог города Мальмё на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива.