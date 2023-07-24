Симферополь, 24 июля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов подтвердил 24 июля выписку из больницы пострадавшей при теракте на Крымском мосту 14-летней Ангелины. Он сообщил, что её состояние удовлетворительное.

Шеметов Максим/ИТАР-ТАСС

«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы, где ей было проведено всё необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», — процитировал его ТАСС.

Ранее о выздоровлении внучки ИА Регнум сообщила бабушка Ангелины Алла Кулик. По словам женщины, девочка больше не нуждается в наблюдении врачей. Отмечается, что после случившегося Ангелина полностью восстановилась. Ей также сообщили, что её родители не выжили. С того момента подросток постоянно плачет, тяжело переживая гибель родителей. Бабушка Алла — мать погибшего в трагедии на мосту Алексея Кулика, главы семейства и отца Ангелины. Женщина рассказала, что девочку заберут родители её матери.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля киевский режим ударил надводными беспилотниками по Крымскому мосту в районе 145-й опоры. При взрыве пострадала машина с Алексеем, Натальей и Ангелиной Кулик из Белгородской области. Взрослые погибли на месте, девочку госпитализировали, у неё диагностировали травмы тела и головы. Позднее девочку перевезли в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. Похороны её родителей прошли 20 июля.