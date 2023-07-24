Нью-Дели, 24 июля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Россия считает, что страны Запада проводят неприемлемую, безответственную и лицемерную политику на энергорынках, игнорируя реальные проблемы, заявил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин на министерской встрече стран G20 в Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что нефтегазовый сектор многие годы оставался недофинансированным, также негативно на ситуацию на энергорынках в мире повлияли карантинные ограничения и энерго-климатическая политика, взятая на вооружение рядом развитых стран. Кроме того, Запад ввёл незаконные односторонние санкции.

«Западные ограничения на свободную торговлю являются настоящим катализатором нынешнего этапа энергетического кризиса», — подчеркнул Сорокин.

Замглавы Минэнерго отметил, что Россия, несмотря на давление, продолжает вносить вклад в стабилизацию мирового рынка нефти, обеспечивает капитальные вложения в него, предлагает энергоресурсы дружественным странам. Эти меры, как заявил Сорокин, достаточны, чтобы обеспечить растущий мировой спрос на нефть.

Сорокин также поблагодарил за поддержку страны, которые сохранили объективный взгляд на ситуацию. Он заявил, что общей цели можно достичь с помощью консенсуса и признания реальных проблем.

Замминистра также раскритиковал идею климатической нейтральности, которую продвигают страны Запада. Сорокин отметил, что они на протяжении последнего века больше всего производят промышленных выбросов, а теперь учат другие страны, как развиваться, сокращая выбросы углерода. Он обвинил Запад в стремлении обеспечить только свои интересы, игнорируя интересы человечества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби заявил, что Европа смогла избежать кризиса энергоресурсов только благодаря тёплой зиме 2022–2023 годов. Он отметил, что в случае, если предстоящая зима будет холодной, то у Европы худшее будет впереди.

Эксперты Reuters также спрогнозировали серьёзные проблемы в европейских странах будущей зимой. Они отметили, что в Европе не нашли, чем заменить поставки российских энергоресурсов.