Лондон, 24 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов по футболу в составе английского футбольного клуба «Ноттингем Форест» Тревор Фрэнсис. Спортсмену было 69 лет.

Кадр из видео: «Trevor Francis — Birmingham City legend» Тревор Фрэнсис

«Клуб глубоко опечален известием о кончине двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов Тревора Фрэнсиса. Настоящая лесная легенда, которую никогда не забудут», — сообщила 24 июля пресс-служба футбольного клуба.

Фрэнсис родился 19 апреля 1954 года в Плимуте. Дебютировал в футболе за клуб «Бирмингем Сити» в 1971 году. Установил рекорд чемпионата Англии как самый юный игрок, сделавший хет-трик, сыграл за клуб 250 матчей и забил 119 голов.

В 1979 году перешёл в «Ноттингем Форест» за 1 млн фунтов. Впоследствии дважды подряд завоевал Кубок европейских чемпионов. В 1981 году Фрэнсис стал игроком «Манчестер Сити», но вскоре перешёл в итальянскую «Сампдорию», с которой выиграл Кубок Италии.

После итальянской команды сыграл в шотландских «Рейнджерс» и завершил карьеру в «Шеффилд Уэнсдей», где был играющим тренером. В 1998 году Фрэнсиса включили в список 100 легенд Футбольной лиги. После окончания футбольной карьеры работал тренером.