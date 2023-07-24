Мадрид, 24 июля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Правительство Испании направило Украине новую партию танков Leopard 2A4 и бронетранспортёров, сообщили 24 июля в минобороны королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными для Украины», — говорится в пресс-релизе испанского оборонного ведомства.

Ожидается, что весь груз могут передать Киеву в начале августа.

В минобороны Испании пояснили, что отправили на Украину четыре танка Leopard 2A4, а также 10 бронетранспортеров, 10 грузовиков, несколько карет скорой помощи и различные боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 июня, что новые поставки западного оружия Украине приведут только к дальнейшему нагнетанию напряжённости. При этом МИД России многократно отмечал факты появления переданного Киеву западного орудия на чёрном рынке, а также указывал на то, что такие поставки только затягивают украинский конфликт.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. На ПМЭФ-2023 президент заявил, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.