Москва, 24 июля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 июля подписал закон о запрете смены пола кроме случаев медицинских показаний.

Документ изменил закон об основах охраны здоровья россиян и дополнил его статьей о запрете медицинских вмешательств и применения лекарств, направленных на смену пола, кроме случаев лечения врождённых аномалий, пороков развития и генетических и эндокринных заболеваний, нарушивших процесс формирования половых органов. Разрешение на проведение таких операций будет приниматься комиссиями подведомственных Минздраву медицинских организаций.

Закон установил в качестве причины прекращения законного брака смену пола одним из супругов. Отмечается, что изменившие пол лица не смогут быть усыновителями и опекунами детей. Нормы закона призваны способствовать защите конституционных нравственных и семейных устоев общества и сохранению здоровья россиян и их детей. Закон вступил в силу со дня его опубликования. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Как сообщало ИА Регнум, Минздрав 14 июня поддержал ужесточение регулирования вопроса смены пола. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что смену пола недопустимо проводить только на основании желания пациента. В феврале 2023 года он заявил, что Россия не согласна с политикой Запада, пропагандирующего повсеместное навязывание этого.

Государственная дума приняла 14 июля в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей. Позднее проект единогласно одобрил Совет Федерации. Инициаторами закона стали депутаты всех пяти фракций Госдумы во главе со спикером парламента Вячеславом Володиным, авторами стали почти 400 депутатов.