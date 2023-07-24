Кисловодск, Ставропольский край, 24 июля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Мэр Кисловодска Евгений Моисеев показал последствия обрушения стены на припаркованные автомобили. Инцидент произошёл 24 июля.

На кадрах с места происшествия видно, что обрушившаяся стена полностью смяла две машины. Под обломками виднеются только некоторые их части. У тех автомобилей, которые пострадали меньше, промяты крыши и детали кузова. Ролик Моисеев опубликовал в своём Telegram-канале.

«Осмотры и опросы проведены. Ждём результатов проверки», — сообщил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл на улице Промышленной. Жертв и пострадавших нет, к разбору завала привлекли спасателей и пожарных. На видео с моментом обрушения видно, что повреждения получили четыре из шести припаркованных автомобилей.