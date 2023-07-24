Мытищи, Московская область, 24 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Из Клязьминского водохранилища в Московской области извлекли труп мужчины с гирей на ноге. Об этом 24 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что один из местных рыбаков ловил рыбу на середине Клязьминского водохранилища в районе деревни Новоалександрово и обнаружил труп мужчины.

«Группе водолазов не без труда удалось вытащить тело на берег. Потому что к ноге утопленника наручниками была пристёгнута гиря в 16 килограмм», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство», погибшим около недели назад оказался 25-летний Егор Тивиков. Мужчина был полностью одет, и у него с собой был мобильный телефон.