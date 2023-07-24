Херсон, 24 июля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил 24 июля, что более 30 тыс. жителей региона приобрели жильё в субъектах России благодаря государственным жилищным сертификатам.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Более 30 тыс. наших земляков-херсонцев уже купили квартиры или дома в разных регионах необъятной России с использованием средств государственных жилищных сертификатов», — говорится в сообщении в Telegram-канале Сальдо.

Врио главы региона отметил, что Фонд развития территорий выявил основные ошибки при оформлении договоров купли-продажи жилья и разместил на своём сайте специальный калькулятор для расчёта долей при приобретении жилья с использованием сертификатов, собственных средств, кредитов и материнского капитала.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что 53 тыс. из 68 тыс. эвакуированных жителей Херсонской области получили жилищные сертификаты. Их выдача началась 29 ноября 2022 года. Сертификаты предполагают возможность купить квартиру или дом в Подмосковье. При расчёте суммы сертификата учитывались средняя стоимость квадратного метра жилья в России и количество членов семьи — на одного человека должно приходиться не менее 33 кв. м, на семью из двух человек — от 42 кв. м.