Москва, 24 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Девочке Ангелине, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту, сообщили о смерти родителей. 24 июля школьницу выписали из больницы, сообщила ИА Регнум её бабушка Алла Кулик. По словам пенсионерки, страшные известия о маме с папой Ангелина получила в пятницу, 21 июля, и с того момента подросток постоянно плачет, тяжело переживая гибель родителей.

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72-летняя Алла Борисовна — мать погибшего 17 июля в трагедии на Крымском мосту Алексея Кулика, главы семейства и отца 14-летней Ангелины. Женщина рассказала, что из детской клинической больницы Минздрава РФ в Москве внучку заберут родители её матери. В целом физическое состояние девочки удовлетворительное, но эмоционально она очень подавлена.

«Сегодня бабушка с дедушкой со стороны мамы её заберут и привезут к нам. Физически она уже чувствует себя хорошо, но с пятницы постоянно плачет. Тогда ей рассказали, что родителей больше нет. Завтра девять дней, её привезут как раз на поминки», — рассказала бабушка Ангелины.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля киевский режим нанёс удары надводными беспилотниками по Крымскому мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате взрыва пострадала машина, в которой находились Алексей и Наталья Кулик и их дочь Ангелина из Белгородской области. Взрослые погибли на месте, девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У неё диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Позже школьницу перевезли в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве. Несколько дней медики не сообщали девочке о смерти родителей, опасаясь за её состояние, в больнице с ней работали психологи. Похороны Алексея и Натальи Кулик прошли в Белгородской области 20 июля. После выписки девочка останется с семьёй своей тёти (сестрой погибшей Натальи Кулик).