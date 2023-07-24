Москва, 24 июля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня лиц, обязанных хранить тайну завещания. Соответствующий документ опубликовали 24 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

При этом закон обязует не разглашать сведения о завещании на консульских должностных лиц, которые направляют эти сведения через МИД в Федеральную нотариальную палату. Сведения вносятся в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариусов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 декабря 2022 года подписал закон о порядке наследования в регионах, вернувшихся в состав страны. Наследственные договоры, заключенные на территориях Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, сохранили силу. Кроме того, закон сохраняет в силе все ранее совершённые завещания и наследственные договоры вне зависимости от момента открытия наследства.