Петрозаводск, 24 июля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетили 24 июля Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь в Карелии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко

Главы государств начали поездку на Валаам с посещения Спасо-Преображенского собора — части архитектурного комплекса монастыря. Они поклонились мощам основателей монастыря преподобных Сергия и Германа.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. В Константиновском дворце в Стрельне состоялись переговоры лидеров государств.

В Кронштадте в этот же день они вместе с российским президентом побывали в Музее военно-морской славы, а также в ставропигиальном Никольском Морском соборе.

В середине июля 2019 года Путин и Лукашенко посещали расположенный на северо-западной части Ладожского озера Валаам. Тогда они также посетили мужской монастырь.