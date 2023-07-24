Москва, 24 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Если бы власти Львова согласились передать РФ останки легендарного разведчика Николая Кузнецова, то это укрепило бы духовные силы России, что неприемлемо для властей бандеровской Украины. Именно этим объясняется тот факт, что власти этого украинского города отказываются отдать России прах знаменитого советского разведчика, несмотря на то, что сами же заявляют, что им «Кузнецов не нужен». Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум 24 июля заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя сообщение мэра Львова Андрея Садового о том, что останки Кузнецова едва не были похищены. До этого могила разведчика неоднократно осквернялась.

Фотохроника/ТАСС Советский разведчик Николай Кузнецов в форме немецкого офицера. 1941 год

Как пояснил Шаповалов, ситуация прежде всего объясняется деятельностью Кузнецова, который был советским разведчиком, а его подвиги связаны с борьбой не только против нацистской Германии, но и против коллаборационистов и бандеровцев.

«Он (Кузнецов) боролся с теми, кто был по ту сторону добра и зла — сторонниками Адольфа Гитлера. И именно такие люди сегодня являются героями для нынешней Украины. Именно этот момент стал ключевым в данной истории», — пояснил Шаповалов.

Что касается упорного нежелания Украины возвращать останки легендарного разведчика, то здесь историк обратил внимание на несколько моментов. Например, на логику, которую обозначил президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что он не ведёт переговоров с Россией.

«Как известно, он их ведёт (зерновая сделка тому пример), но тем не менее позиция была озвучена, — уточнил Шаповалов. — Кроме того, есть весьма прозаичный момент. Для нынешней вороватой украинской элиты всё обращено в деньги и в прибыль. И Садовый — это очень яркий пример представителя нынешней укро-бандеровской элиты. Возможно, для него в данном случае всё дело в, так сказать, прибыли и в том, чтобы не продешевить и поторговаться. А значит, отдать за какие-то дивиденды для себя».

Ключевая же причина того, что происходит вокруг захоронения Кузнецова, в том, что этот человек для нынешней украинской власти является фигурой неприемлемой, потому что он Герой Советского Союза, боровшийся против фашистов.

«И соответственно, в этой ситуации для Садового, для его спонсоров передача мемориала Кузнецова будет означает, что легендарный разведчик будет почитаем в России и не предан забвению. А это всегда будет иметь такой побочный эффект для Украины, поскольку станет укреплять российскую сторону. Каждый наш герой, который с нами, — это наша духовная сила. А для украинской элиты это, конечно, неприемлемо», — пояснил Шаповалов.

В свою очередь историк Андрей Мальгин напомнил, что Николай Кузнецов был выдающимся советским разведчиком, который внёс огромный вклад в борьбу с нацистскими войсками. В частности, благодаря деятельности Кузнецова советские органы госбезопасности узнали, где расположен бункер Гитлера «Вервольф». Группа Кузнецова пленила генерал-майора Макса Ильгена и убила главу юридического отдела рейхскомиссариата Украины Альфреда Функа. Кроме того, Кузнецов был одним из тех, благодаря кому советские спецслужбы узнали о том, что нацисты планируют организовать покушение на участников Тегеранской конференции. Погиб Кузнецов весной 1944 года в перестрелке с украинскими националистами из УПА (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

«Мы все знаем о судьбе этого выдающегося разведчика, который погиб на Западной Украине, — сказал Мальгин. — А что касается того, почему львовские власти не отдают прах Кузнецова, хотя их об этом неоднократно просили, я думаю, что они так ведут себя из вредности. Они не в первый раз демонстрируют неадекватность. Поэтому ничего удивительного в этом нет».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Садового, власти Львова не намерены отдавать прах Кузнецова России просто так. Более того, ещё в 2020 году исполком Львовского горсовета постановил не передавать РФ останки легендарного разведчика, а использовать при обмене.

Между тем на самой Украине борьба с советскими памятниками активно идёт ещё с 2015 года, когда там был принят закон о так называемой декоммунизации. Так, в селе Задворье во Львовской области в апреле демонтировали последний советский памятник, посвящённый победе Красной армии в одном из сражений Гражданской войны. До этого там снесли памятник маршалу Советского Союза Семёну Будённому.

В мае в Закарпатской и Львовской областях демонтировали фигуру скорбящей женщины в Мостисской общине Яворовского района Львовской области и памятник советскому солдату в селе Ракошино в Мукачевском районе Закарпатской области.