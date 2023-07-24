Мелитополь, 24 июля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Медикам не удалось спасти женщину, раненную в ходе ракетных ударов со стороны Вооружённых сил Украины по селу Тарасовка в Запорожской области. Она скончалась в медучреждении. Об этом 24 июля журналистам сообщили в оперативных службах региона.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Получившая ранения при обстреле Пологовского района женщина скончалась в больнице», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля украинская армия обстреляла село Тарасовка в Запорожской области, в результате пострадала мирная жительница. ВСУ в период с 11:00 до 12:30 мск семь раз нанесли удары по населённому пункту.

Две ракеты попали в частные дома. Пострадала местная женщина, ей оторвало руку, её госпитализировали.

Менее недели назад обстрелу со стороны ВСУ подверглась телевышка в городе Токмаке Запорожской области. По предварительным данным, из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку. В результате обстрела жертв и пострадавших нет.

22 июля в Минобороны сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв получил тяжёлые ранения и скончался во время эвакуации. Жизни ещё трёх раненых ничто не угрожает, они получают всю необходимую помощь.