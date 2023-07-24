Нью-Йорк, США, 24 июля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуться к зерновой сделке с учётом предложенных им корректив, заявил он 24 июля на саммите всемирной организации по продовольственным системам.

Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Призываю Российскую Федерацию вернуться к исполнению черноморский инициативы в соответствии с моим последним предложением», — заявил Гутерриш.

Он сказал, что предложил российской стороне внести коррективы в зерновую сделку, и это предложение изложил в отправленном незадолго до завершения срока договорённости письме президенту России Владимиру Путину.

Гутерриш назвал необходимым, чтобы продовольствие и удобрения могли беспрепятственно поступать на мировые рынки как из России, так и с Украины.

Призвав Россию вернуться к зерновой сделке, он также предложил странам объединиться для принятия эффективных решений. Он сравнил зерновую сделку со спасательным кругом по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля действие зерновой сделки (черноморской зерновой инициативы) прекратилось, поскольку Россия отказалась продлевать договорённость. Москва уведомила о своём решении ООН, Турцию и Украину.

Как заявил Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в рамках зерновой сделки не выполнено ни одно обязательство перед Россией.

Российский экспорт зерна так и остался под санкциями, а сделку европейские страны использовали для наживы, а не для помощи нуждающимся странам. 20 июля Путин заявил, что Москва не видит смысла продлевать зерновую сделку в её нынешнем виде.

Он назвал условие для возобновления договорённости — нужно выполнить все требования России, предполагающие в том числе устранение всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки удобрений и продовольствия.