Москва, 24 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Четырнадцатилетняя Ангелина, пострадавшая при взрыве в результате атаки беспилотников на Крымский мост, больше не нуждается в наблюдении врачей. Девочку-подростка выписали из больницы. Об этом 24 июля ИА Регнум сообщила Алла Кулик, бабушка Ангелины.

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Отмечается, что после случившегося девочка полностью восстановилась. Она находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии.

Также известно, что девочке уже сообщили о смерти родителей. Из больницы Ангелину заберут ближайшие родственники.

Как сообщало ИА Регнум, 14-летнюю девочку по имени Ангелина, чьи родители погибли на Крымском мосту, сначала доставили в Тамань, затем на вертолёте — в реанимацию детской краевой больницы в Краснодаре. На тот момент она находилась в сознании в состоянии средней степени тяжести. Потом пострадавшую доставили в Москву для дальнейшего лечения.

В ночь на 17 июля, когда два украинских беспилотника атаковали крымский мост, она ехала вместе с матерью и отцом на машине. Семья направлялась в Крым на отдых. Супруги погибли на месте, 20 июля их похоронили в белгородском селе Подольхи.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов 21 июля, что пострадавшая девочка-подросток находится в больнице в стабильном состоянии с положительной динамикой. Она получает всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ. Её лечат лучшие специалисты.

После выздоровления девочку заберёт в свою семью родная сестра её матери.