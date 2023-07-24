Салехард, 24 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Концепт по возрождению летнего парка города Волновахи в Донецкой Народной Республике признали лучшим на VIII всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги подвели сегодня, 24 июля, во Владивостоке на Форуме малых городов и исторических поселений.

Телеграм-канал департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Концепт по возрождению парка Волновахи признали лучшим на всероссийском конкурсе

Как сообщает департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), ямальские специалисты в сфере благоустройства окружного строительного ведомства, городов Лабытнанги и Губкинский приняли участие в подготовке и направлении проекта «Возрождение летнего парка. Город Волноваха Донецкой Народной Республики» на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России.

«Концепция благоустройства построена вокруг круга как символа возрождения и движения, непрерывного развития, — пояснили в ведомстве. — Проектом предусмотрен круглый фонтан на центральной аллее, зеркальный арт-объект в форме спирали, круговой амфитеатр и т.д. Спираль также символизирует преобразование, цикличность и перерождение».

Согласно концепту, на территории единения с природой в окружении деревьев с вековой историей все желающие смогут отдохнуть от городской суеты, провести время с детьми, почтить память советских воинов, погибших при освобождении города в 1943 году.

По данным Минстроя РФ, в экспертную комиссию вошли 13 специалистов. Каждый из них оценивал заявки по своему направлению. Комиссия учитывала качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, а также использование экологических материалов. Победителей определила федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Реализовать проект в Волновахе при участии ямальских специалистов планируется в 2024 году.

Тем временем в Волновахском районе продолжают работать строители из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они отремонтируют 30 спортивных объектов.

«Сделаем всё по ямальским стандартам: обустроим полосы для прыжков в длину, площадки для воркаута и сдачи ГТО, пространство для самых маленьких», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, шефство над Волновахским районом оформлено соглашением в июне 2022 года. За год работы силами Ямала восстановлено 39 социально значимых объектов, построен многоквартирный дом, отремонтированы и подготовлены к отопительному сезону 80 многоквартирников.