Москва, 24 июля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о введении штрафа до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Документ дополнил кодекс об административных правонарушениях соответствующими положениями. Отмечается, что нарушения повлекут для юридических лиц штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией продукции и сырья, кроме случаев, указанных в статьях кодекса о нарушениях при производстве и продаже этилового спирта. При грубых нарушениях штраф составит от 150 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной конфискацией или приостановлением работы до 30 суток. За производство или оборот пива и напитков без включения или без внесения изменений в реестр их производителей юридическое лицо может заплатить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции, техники и сырья либо приостановлением работы на срок до 60 суток.

Закон опубликовали на портале правовой информации. Документ также уточнил, что такое «грубое нарушение требований» — это в том числе производство и оборот напитков с добавлением этилового спирта, производство без использования автоматики при измерении объёмов продукции, а также технических средств фиксации и передачи сведений в единую информационную систему. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в российских СМИ распространилась информация о массовом отравлении граждан суррогатным алкоголем: жители Самарской, Ульяновской и нескольких других областей отравились сидром самарского производства. С того момента количество пострадавших ежедневно росло. 8 июня стало известно, что ядовитый «Мистер Сидр» был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника местного управления МВД Юрия Сафронова.

Впоследствии специалисты Роспотребнадзора изъяли более 70 тыс литров «Мистера Сидра». Напиток выявили и изъяли в Астраханской, Курганской области, Удмуртии, Владимирской области, Республике Крым, Рязанской области, Республике Мордовия, Волгоградской области и других регионах страны. Во время следственных мероприятий задержали предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей.

В беседе с ИА Регнум председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что потенциальный запрет на продажу пива и сидра в общепите не решит проблему отравлений суррогатным алкоголем, а только создаст дополнительные помехи для бизнесменов и рестораторов. По мнению эксперта, если такая инициатива Госдумы и создавалась с целью защиты потребителей, то это не та мера, которая действительно может помочь. Он указал, что исправить ситуацию может лицензирование рыночной продажи пива и схожих с ним лёгких алкогольных напитков.