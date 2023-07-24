Москва, 24 июля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Дептранс Москвы сообщил 24 июля в Telegram-канале, что движение по проспекту Лихачёва восстановлено.

Павел Бедняков/РИА Новости Сотрудники полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее 24 июля Дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачёва перекрыто. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе утренней атаки дронов пострадали два столичных здания — бизнес-центр на проспекте Лихачёва и дом на Комсомольском проспекте. Движение на Комсомольском проспекте в Москве также восстановили.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти помогут устранить последствия атаки. Кроме того, один дрон упал в Зеленоградском округе Москвы, на нём не было взрывчатых веществ. Пострадавших в результате атак беспилотников нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что средства ПВО нейтрализовали все вражеские дроны. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал удары ВСУ по гражданским объектам с провалом их контрнаступления в зоне СВО.