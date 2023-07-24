Пекин, 24 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ назвал глобальное потепление главной причиной экстремальной жары в Китае и в мире в 2023 году. В понедельник, 24 июля он заявил, что рекордные температуры зафиксировали во многих странах, а в Китае самая высокая за всё время метеонаблюдений июльская температура достигла 52,2 градуса Цельсия, что побило прошлый рекорд 2017 года сразу на 1,6 градуса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата», — сказал исследователь.

Вэй Кэ отметил, что в краткосрочной перспективе можно проследить воздействие на регион сильного континентального антициклона. При этом атмосферные вихри с низким давлением препятствовали движению тёплых воздушных масс, поэтому жара в Синьцзяне сохранялась долгое время.

«В долгосрочной перспективе процессы глобального потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели по миру, что привело к увеличению частоты и интенсивности экстремально высоких температур, а также является основной причиной частых экстремально высоких температурных явлений в Китае и во всём мире в этом году», — рассказал учёный РИА Новости.

Вэй Кэ отметил также, что жара наносит большой вред сельскому хозяйству Китая, влияя на чувствительные растения и снижая количество урожая. По его мнению, необходимо увеличить поливы и организовать аэрацию с помощью химических средств, чтобы понизить температуру растений.

18 июля ИА Регнум сообщало, что издание Bloomberg распространило прогнозы метеослужб, по которым Европу могут ждать рекордные 50 градусов Цельсия. Причина — тепловой взрыв в пустыне Сахара. Жителей ряда южноевропейских государств уже предостерегли о пожароопасности и возможных транспортных и энергетических нарушениях из-за погоды. В беседе с ИА Регнум метеоролог Александр Шувалов заявил, что угрожающий Европе антициклон «Харон», вероятно, не ударит по России. Эксперт отметил, что немыслимая жара наверняка сильно исправит таблицу метеорекордов юга Европы, но РФ, скорее всего, минует.

Позднее коллега Шувалова, биофизик и старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов пообещал человечеству температуру под 100 градусов и гибель городов. Он указал, что новости о температурном рекорде в Синьцзян-Уйгурском административном районе Китая, где воздух прогрелся выше 52 градусов по Цельсию, и прогнозы о небывалой жаре стали проявлениями глобального потепления, которое сулит человечеству большие проблемы. По его словам, температура немного повышается ежегодно, где-то быстрее, где-то медленнее, но стремительнее всего растёт в северных широтах.

Июль 2023 года может стать самым жарким в мировой истории, сообщил глава климатических наблюдений программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus Карло Буонтемпо. Он указал, что июль в принципе является самым жарким месяцем в году, но в 2023 году на рост температур влияет совокупность факторов, среди которых — эффект Эль-Ниньо (прогрев поверхностного слоя вод Тихого океана, влияющего на климатические режимы в разных частях света), жара в Атлантике и потепление климата.