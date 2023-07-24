Москва, 24 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Обучение в вузах новых регионов России начнётся 1 сентября, причём в трёх из них оно будет проходить в очном формате. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Во всех вузах новых регионов планируется начать обучение очно, кроме Донецкой Народной Республики», — рассказал министр.

Фальков добавил, что он планирует с коллегами посетить новые субъекты РФ, так как хочет оценить обстановку на местах лично и на этом основании принимать решения.

По данным Минобрнауки, в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях работают более 30 вузов, которые подведомственны различным министерствам. Для них выделили 37 089 бюджетных мест, в том числе на бакалавриат — 19 461, на специалитет — 4 427, на магистратуру — 12 502, на ординатуру — 232, на ассистентуру-стажировку — два и на подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре — 465 мест.

Кроме того, в Минобрнауки сообщили, что интеграция учебных заведений в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях в научно-образовательное пространство России подходит к завершению.

Ранее Минобрнауки приняло приказ, по которому вузы в новых регионах РФ могут самостоятельно вводить вступительные экзамены для абитуриентов из этих субъектов. Также выпускники школ могут поступать на основании итогов ЕГЭ.

Вузы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей уже в 2023 году начнут проводить обучение по российским стандартам. Им предоставят временную лицензию на образовательную деятельность.