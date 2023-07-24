Москва, 24 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Когда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил о необходимости бить по «нестандартным целям» на Украине в ответ на украинские удары по гражданским объектам, он, возможно, имел в виду мосты, которые позволяют снабжать группировку ВСУ оружием, техникой и боеприпасами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 июля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы наносим удары по Измаилу, по Одессе, по массе объектов припортовой инфраструктуры киевской хунты. Но я бы обратил внимание на то, что удары, продолжающиеся уже четвертые сутки, не затрагивают мост в Затоке, через который осуществляются поставки вооружений и вывоз зерна. Мы по-прежнему не бьём по мостам. Уже была масса сообщений, что мы наконец-то ударили по мосту, он разрушен и так далее. Но потом появляются фотографии, которые показывают, что по мосту удары не наносились», — рассказал Онуфриенко.

Возможно, как полагает военный эксперт, Медведев говорил о том, что пора уничтожать транспортную, в частности железнодорожную, инфраструктуру киевского режима. По словам Онуфриенко, это необходимо сделать, так как эти мосты позволяют беспрепятственно снабжать группировку ВСУ вооружениями, и техникой, и боеприпасами, и топливом.

Как полагает военный эксперт, это вполне реализуемый план, если принять во внимание полное превосходство российской авиации, тем более что она уже продемонстрировала, что в состоянии выводить из строя самые разные объекты.

«И мы можем вывести из строя всю железнодорожную инфраструктуру противника. А обеспечить снабжение почти 500-тысячной группировки автомобильным транспортом невозможно. Тогда наступление и вообще сопротивление ВСУ на левом берегу Днепра станет риторическим вопросом», — убеждён Онуфриенко.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что решение задач специальной военной операции предусматривает прежде всего лишение Украины возможности получать западную военную технику.

«А это подразумевает удары по логистическим центрам, объектам поставки оружия, складам и соответствующей инфраструктуре», — заявил Коротченко.

Что касается киевских атак на гражданские объекты внутри России, то, как полагает эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, их основной смысл заключается в том, чтобы создать панику в российском обществе и использовать эти удары в качестве положительного медиаповода для демонстрации своих якобы успехов.

«На фоне очевидного провала заявленного контрнаступления киевскому режиму необходимо показать видимость хоть каких-то результатов», — сказал Костикин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Медведев в своём Telegram-канале констатировал провал контрнаступления ВСУ и объяснил, что на этом фоне Киев пытается добиться успехов в информационной сфере. Для этого он пытается нанести удары по гражданским объектам. Поэтому, как полагает зампред Совбеза РФ, следует обратить внимание на те места, «где нас пока не ждут» и удар по которым даст очень весомый эффект.

Кроме того, Медведев заявил о растущем градусе напряжения в украинском обществе.

До этого Медведев заявил о том, что Россия противостоит крайне серьёзным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперёд, и призвал учесть в проекте федерального бюджета на предстоящую трёхлетку потребности всех звеньев оборонно-промышленного комплекса.