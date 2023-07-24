Кисловодск, Ставропольский край, 24 июля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В Кисловодске обрушилась подпорная стена и повредила несколько машин, никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

Кадр из видео

«Главное, что жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на Промышленной, 4Е. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

Моисеев опубликовал также видео, на котором запечатлён момент обрушения стены. На кадрах видно, что повреждения получили четыре из шести автомобилей.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 мая в апартаментах, расположенных на 60-м этаже башни «Нева» в Москва-Сити, рухнула часть наружной стены во время ремонта. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что в стене образовался пролом высотой с человеческий рост, через который видно улицу.