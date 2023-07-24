Иваново, 24 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. В Пучежском районе Ивановской области в реке нашли тело начальника районного отдела ГИБДД Александра Мартюгина, сообщили 24 июля в региональном управлении МЧС.

Mchs.gov.ru Водолазы МЧС

«В десяти метрах от берега спасателями было найдено тело мужчины 1982 года рождения», — процитировало ТАСС пресс-службу ведомства.

В МЧС уточнили, что погибший — начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Пучежский» Мартюгин. Он утонул, находясь на корме моторной лодки. Мужчина, снимая с лодки мотор, потерял равновесие.

Как отметили в ведомстве, Мартюгин погиб в свободное от службы время. По факту случившегося МВД начало служебную проверку, планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.

23 июля СК сообщил о похожем инциденте в Нижегородской области: на озере Ефимьевское в Богородском районе во время сплава на надувной лодке утонула семейная пара. Лодка переверенулась, муж и жена погибли, их шестилетний сын выжил, его доставили в больницу.

23 июля в Кемерово нашли утонувшим шестилетнего мальчика. Тело ребёнка обнаружили в водоёме неподалёку от его дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело, выясняются причины гибели ребёнка.