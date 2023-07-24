Нижний Новгород, 24 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выходят на уровень, при котором за месяц производят больше снарядов и других средств поражения, чем за весь 2022 год. Об этом 24 июля заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе.

Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

При этом он отметил, что предприятия ОПК дополнительно нуждаются в 16 тыс. специалистов, чтобы производить вооружения и военную технику.

«Суммарно, с учётом развёртываемых мощностей, нам нужно более 16 тыс. специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники», — сказал Мантуров.

Министр сообщил, что есть потребность в рабочих, специалистах и инженерах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Мантуров заявил, что Россия не нуждается в иностранных микрочипах для военной техники. Он сообщил, что в стране есть собственные технологии для производства электроники.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также отметил, что предприятия ОПК за короткий срок кратно нарастили объёмы продукции для нужд СВО. Он подчеркнул, что в правительстве для этого принимают все меры, которые помогают наращивать оборонное производство.