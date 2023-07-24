Донецк, 24 июля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики проведены работы по очистке земель сельскохозяйственного назначения от взрывоопасных предметов на участках общей площадью 2,7 тыс. га. Об этом сообщило министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По информации ведомства, земельные участки расположены на территории, административно относящейся к Мариуполю, Докучаевску, а также к Володарскому, Першотравневому, Тельмановскому и Шахтерскому районам.

В мае 2022 года глава МЧС республики Алексей Костурбицкий заявил, что количество заминированных полей в ДНР, которые должны использоваться для посевной кампании, исчисляется десятками тысяч гектаров, работа по разминированию может занять годы.

Ранее ИА Регнум писало, что, по данным минсельхоза Херсонской области, общая площадь пахотных земель только в этом регионе составляет около 1,78 млн га. На уже освобождённом левом берегу Днепра находится 1,315 млн га, или 74% от общей площади. В буферной зоне площадь пахотных земель составляет ещё 119,7 тыс. га. Как уже ранее отмечал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Россия за счет воссоединения с регионами Донбасса может увеличить урожай зерна примерно на 5 млн тонн.