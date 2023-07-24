Москва, 24 июля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В законопроекте с поправками об изменениях в КоАП о неявке в военкомат снизили штрафы с 50 до 30 тысяч рублей, следует из текста законопроекта ко второму чтению, размещенному в базе данных Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту) предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей. В июле комитет Госдумы по госстроительству и законодательству при обсуждении законопроекта рекомендовал палате парламента принять ряд поправок, среди которых была поправка об увеличении до 50 тыс. рублей штрафов за неявку гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место. При этом в поправках, которые опубликовали 21 июля, указано, что штраф составит до 30 тыс. рублей.

Кроме того, в случае несообщения гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учёт, сведений о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию это влечёт наложение административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ряд поправок о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Документ предусматривает увеличение штрафа за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан они составят до 25 тыс. рублей вместо прежних 500 рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей вместо максимальной 1 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей вместо максимальных 20 тыс. рублей. Кроме того, штрафы за уклонение от медобследования увеличиваются с 3 тыс. до 25 тыс. рублей, за умышленные порчу или утрату документов воинского учёта — до 25 тыс. рублей.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.