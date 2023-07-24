Глава Тамбовской облдумы Матушкин: «Коллективный труд объединяет детей»
Тамбов, 24 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Дополнение федерального закона «Об образовании» нормами о трудовом воспитании школьников обязательно принесет положительные плоды. Такое мнение высказал председатель Тамбовской областной думы, заслуженный учитель РФ Евгений Матушкин, комментируя закон, принятый на минувшей неделе Государственной думой РФ.
«Важно понимать, что закон о трудовом воспитании принят для того, чтобы ребята, выходя во взрослую жизнь, имели навыки бытового самообслуживания, а также осознавали свою причастность к поддержанию порядка там, где они живут, учатся, занимаются спортом, творчеством», — отметил Евгений Матушкин.
Председатель Тамбовской областной думы выделил еще один значимый момент: «Коллективный труд сплачивает, объединяет ребят. Наконец, совместная деятельность — это интересно. Дети тянутся друг за другом, учатся друг у друга. Если кто-то что-то не умеет делать, то, глядя на более умелых сверстников, научится, подтянется».
«Результаты своего труда приятно видеть каждому, — уверен Евгений Матушкин, — вымытые парты, прополотые грядки, выращенные цветы на пришкольных участках и т.д. Да и отношение к тому, что сделано своими руками, как правило, более бережное. Раньше никогда общественно полезный труд не был в тягость ученикам, он воспринимался не как нагрузка, а как неотъемлемая часть школьной жизни. В студенческие годы я работал в стройотрядах — это была хорошая школа жизни, которая дала много полезных практических знаний и навыков в строительстве. Многое научился делать, даже на бульдозере работать. Мы строили дома, сельхозобъекты. Приятно видеть, что до сих пор служат людям те здания, в строительстве которых мы, бойцы стройотрядов, принимали участие в 70-х годах прошлого века. Работали мы дружно, на совесть, осознавая ответственность за качество своего труда, а закладывалось это понимание с детства не только в семье, но и в школе».