Тамбов, 24 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Дополнение федерального закона «Об образовании» нормами о трудовом воспитании школьников обязательно принесет положительные плоды. Такое мнение высказал председатель Тамбовской областной думы, заслуженный учитель РФ Евгений Матушкин, комментируя закон, принятый на минувшей неделе Государственной думой РФ.

https://tambovoblduma.ru/ Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Важно понимать, что закон о трудовом воспитании принят для того, чтобы ребята, выходя во взрослую жизнь, имели навыки бытового самообслуживания, а также осознавали свою причастность к поддержанию порядка там, где они живут, учатся, занимаются спортом, творчеством», — отметил Евгений Матушкин.

Председатель Тамбовской областной думы выделил еще один значимый момент: «Коллективный труд сплачивает, объединяет ребят. Наконец, совместная деятельность — это интересно. Дети тянутся друг за другом, учатся друг у друга. Если кто-то что-то не умеет делать, то, глядя на более умелых сверстников, научится, подтянется».

«Результаты своего труда приятно видеть каждому, — уверен Евгений Матушкин, — вымытые парты, прополотые грядки, выращенные цветы на пришкольных участках и т.д. Да и отношение к тому, что сделано своими руками, как правило, более бережное. Раньше никогда общественно полезный труд не был в тягость ученикам, он воспринимался не как нагрузка, а как неотъемлемая часть школьной жизни. В студенческие годы я работал в стройотрядах — это была хорошая школа жизни, которая дала много полезных практических знаний и навыков в строительстве. Многое научился делать, даже на бульдозере работать. Мы строили дома, сельхозобъекты. Приятно видеть, что до сих пор служат людям те здания, в строительстве которых мы, бойцы стройотрядов, принимали участие в 70-х годах прошлого века. Работали мы дружно, на совесть, осознавая ответственность за качество своего труда, а закладывалось это понимание с детства не только в семье, но и в школе».