Луганск, 24 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. 29 комплектов профессионального современного звукового оборудования для домов культуры, концертных залов и клубов было передано Министерством культуры РФ в восемь городов и ряд сёл Луганской Народной Республики. Как сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своём Telegram-канале, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ специально закупило оборудование с этой целью.

Telegram-канал Министра культуры Российской Федерации

«Наши коллеги в ЛНР получили акустические системы, звуковые пульты и микрофоны на общую сумму свыше 17 млн рублей. Уверена, что это оборудование позволит культурно-досуговым учреждениям региона проводить мероприятия на высоком уровне», — считает Любимова.

Также весной и летом этого года был дан старт акциям «Общая сцена», в рамках которой федеральные театры направили в учреждения культуры ДНР, ЛНР и Херсонской области более 1,5 тыс. костюмов, реквизит на сумму 130 млн рублей. В их числе — Большой и Малый театры, Театр Вахтангова, МХТ им. Чехова, Театр наций, Театр Образцова, РАМТ, Театр им. Сац, «Сатирикон». Кроме того, в рамках программы «Новое звучание», в которой приняли участие 12 федеральных и 14 региональных филармоний и оркестров, коллеги из новых регионов получили 200 костюмов, более 50 комплектов оборудования.

Кроме того, российский Фонд кино объявил, что современное цифровое оборудование получат четыре кинозала в ДНР и семь в ЛНР.

21 июня сообщалось, что учреждениям культуры новых регионов России передано 117 музыкальных инструментов. В акции поучаствовали 26 федеральных и региональных филармоний и оркестров, а также масса коллективов самого разного уровня.