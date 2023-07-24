Сумы, Украина, 24 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В городе Сумы в северо-восточной части Украины прогремел взрыв. Об этом 24 июля сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Какой-либо уточняющей информации не приводится. Официальных комментариев пока нет.

На территории Сумской области в 14:37 мск объявили режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь на 24 июля в Сумах прогремела целая серия взрывов. Подробности произошедшего тогда также не уточнялись.

Позднее в городе Измаиле в Одесской области произошло несколько мощных взрывов. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу.