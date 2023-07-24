Ярославль, 24 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Жительница посёлка Михайловское в Ярославском районе Ярославской области порезала лицо шестнадцатилетней девушке, разбившей окна в её доме. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба следственного управления регионального СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), — говорится в сообщении.

По информации следователей, 22 июля 36-летняя женщина из-за личной неприязни ударила холодным оружием 16-летнюю девушку, чем причинила ей тяжкий вред здоровью.

Подозреваемая полностью признала свою вину, суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в её отношении. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнил источник в областных экстренных службах, слова которого процитировало РИА Новости, по предварительным данным, до этого девушка разбила окна в доме подозреваемой, после чего женщина и нанесла ей рану.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посетитель одного из ресторанов в Санкт-Петербурге одним ударом отправил администратора в реанимацию. Мужчина в ходе конфликта ударил 60-летнего администратора заведения кулаком, и тот был госпитализирован с серьёзными травмами.

До этого Советский районный суд Волгограда арестовал подозреваемых в разбойном нападении на 19-летнюю девушку. Нападавшие избили её, несколько раз выстрелили в девушку из пневматического пистолета, отобрали мобильный телефон и 9300 рублей, после чего скрылись.