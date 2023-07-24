Женщина изрезала лицо девушке из-за разбитых окон
Жительница Ярославской области изрезала лицо шестнадцатилетней девушке из-за разбитых окон
Ярославль, 24 июля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Жительница посёлка Михайловское в Ярославском районе Ярославской области порезала лицо шестнадцатилетней девушке, разбившей окна в её доме. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба следственного управления регионального СК.
«Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), — говорится в сообщении.
По информации следователей, 22 июля 36-летняя женщина из-за личной неприязни ударила холодным оружием 16-летнюю девушку, чем причинила ей тяжкий вред здоровью.
Подозреваемая полностью признала свою вину, суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в её отношении. Расследование уголовного дела продолжается.
Как уточнил источник в областных экстренных службах, слова которого процитировало РИА Новости, по предварительным данным, до этого девушка разбила окна в доме подозреваемой, после чего женщина и нанесла ей рану.
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