Берлин, 24 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В том, что страны Евросоюза остались без российского газа, вины президента России Владимира Путина нет. Такое мнение высказали читатели немецкого издания Die Welt, комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали уроком от российского лидера.

Hendrik Schmidt/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Комментаторы считают, что у Бербок слабая память и ей пора припомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу.

«Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И ещё наказываем Россию санкциями», — написал один из пользователей.

Читатели считают, что глава внешнеполитического ведомства ведёт себя не как министр иностранных дел, а как стажёр и делает невероятные, фантастические выводы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не зависит от поставок российского газа. Однако это, пояснил он, стоило властям громадных усилий. Хабек напомнил, что поставки российского газа в начале 2022 года составляли более 55% снабжения Германии. При этом сохранение энергоснабжения страны на фоне отказа от топлива из России Хабек назвал «гигантским достижением», за которое «многие люди заплатили цену».

В середине июня Хабек заявил, что Германия будет вынуждена снизить, а может быть, даже свернуть часть своих производств, если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа через Украину.

При этом эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что США будут подталкивать Украину к тому, чтобы разорвать соглашение о транзите российского газа, чтобы таким образом окончательно оторвать экономику ЕС, зависимую от дешёвого топлива из России.