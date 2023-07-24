Москва, 24 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Дептрансе заявили о полном восстановлении движения по Комсомольскому проспекту после атаки украинского беспилотника утром 24 июля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Ситуация после пресечения атаки беспилотников в Москве

«Движение полностью восстановлено», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе утренней атаки дронов пострадали два столичных здания — бизнес-центр на проспекте Лихачёва и дом на Комсомольском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти помогут устранить последствия атаки. Ещё один БПЛА упал в Зеленоградском округе Москвы, на нём не было взрывчатых веществ. Пострадавших в результате атак беспилотников нет.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма. Заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев связал удары ВСУ по гражданским объектам с провалом их контрнаступления в зоне специальной военной операции. Политик указал, что киевскому режиму не удаётся осуществить свои планы в зоне боевых действий, поэтому ему приходится искать другие способы заявить о себе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что российские средства ПВО нейтрализовали все вражеские дроны и что Россия продолжит проведение СВО и добьётся поставленных целей.