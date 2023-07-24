Дебальцево, ДНР, 24 июля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В рамках восстановления инфраструктуры в городе Светлодарске (ДНР) к новому учебному году будет закончен ремонт учебно-воспитательного комплекса. В настоящее время, как сообщает администрация города Дебальцево, к которому относится Светлодарск, идут отделочные работы: строители занимаются фасадом и внутренними помещениями.

Правительство Камчатского края

«Есть видимые изменения в спортивном зале, учебных кабинетах, зоне рекреации, выбираем цвет краски, линолеум, ламинат, в общем, ремонт в разгаре. Мы уже готовимся к 1 сентября, учителя, естественно, проходят какие-то курсы, готовим рабочие программы, ребята очень ждут этот момент, думаю, в начале учебного года все дружно сядем за парты», — рассказала ИА Регнум и. о. директора Светлодарского УВК Инна Дяченко.

Работа при участии рабочей группы Камчатского края, ставшего шефом города, проводится с октября прошлого года. В городе и соседнем поселке Мироновский восстанавливается жилой фонд, электрические сети, тепло — и водоснабжение, а также школы, пострадавшие из-за обстрелов ещё в 2018 году, когда Светлодарск находился возле линии разграничения с украинской стороны. К тому времени школа №11 уже семь лет стояла с разрушенной крышей спортзала: обрушилась плита перекрытия, но украинские власти не реагировали на многочисленные обращения жителей города. А за последние полгода строители уже отремонтировали спортивный и актовый зал в школе №8, систему отопления, завершили отделку фасада здания.

В мае сообщалось, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и замминистра просвещения Александр Бугаев провели совещание по подготовке школ Запорожской области к новому учебному году. До 1 сентября в регионе будут восстановлены и приведены в порядок здания 64 школ.