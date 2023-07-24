Ижевск, 24 июля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Серийное производство нового девятимиллиметрового пистолета «Удав» на Ижевском механическом заводе (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») планируют запустить до конца 2023 года. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе концерна.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Пистолет «Удав»

Сейчас завершено изготовление первой партии самозарядного пистолета. Теперь оружие ждёт полный цикл испытаний при температурах от +50 ˚С и -50 ˚С, в условиях запыления и дождя.

Временный управляющий директор ИМЗ Валентин Каргин назвал постановку на производство нового пистолета 6П72 «Удав» знаковым событием для предприятия. Он также выразил уверенность в том, что квалификационные испытания первой партии подтвердят соответствие требованиям конструкторской документации и военных стандартов.

«Наш следующий шаг ― выйти на серийное производство до конца 2023 года и обеспечить его 100% качество», ― подчеркнул Каргин.

Как сообщало ИА Регнум, разработчиком пистолетов «Удав» является Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Оружие успешно прошло государственные испытания в 2018 году. В августе 2022 года стало известно, что для поставки в Вооружённые силы РФ готовится третья партия самозарядных пистолетов. С 2020 года ЦНИИточмаш поставил в ВС РФ две установочные партии пистолетов 6П72.

В конце 2022 года пистолет передали для освоения серийного производства на Ижевский механический завод.

Для «Удава» была создана специальная конструкция магазина, позволяющая визуально определить, сколько в нём осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов, для стрельбы можно использовать все типы боеприпасов калибра 9×21 миллиметров.

В середине мая на одном из предприятий России приступили к серийному выпуску мощного снайперского патрона 10,3×77 мм Cheytac. Отмечается, что боеприпас будет полностью состоять из отечественных комплектующих.