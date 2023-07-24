Москва, 24 июля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении удержания из выплат ветеранам боевых действий стоимости набора социальных услуг. Документ 24 июля разместили на официальном портале правовой информации.

Виталий Невар/РИА Новости

Принятый закон в том числе касается участников специальной военной операции. Ветераны при желании смогут получать соцуслуги, если подадут заявление об этом. При этом стоимость услуг всё равно не будут вычитать из выплат.

Кроме того, документ вводит единые правила для получения соцпомощи. При расчёте среднедушевого дохода семьи будут учитываться только доходы её непосредственных членов. Новый механизм выплат начнёт действовать с 1 января 2024 года.

В настоящее время ветераны частично получают выплаты деньгами, а частично — в виде пакета соцуслуг. Для того чтобы от него отказаться, нужно вовремя подать заявление.

Инициатором закона стала рабочая группа по специальной военной операции на Украине. Как отметил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, военнослужащие, участвующие в СВО, как правило, не имеют возможности своевременно подавать необходимые заявления.

Рабочая группа ранее также добилась принятия закона о присвоении статуса ветерана в том числе ополченцам, которые защищали Донбасс начиная с 2014 года. Ранее у них не было права на социальную помощь от государства. Закон также касается бойцов, которые заключили контракт с организациями, выполняющими задачи СВО, включая частные военные компании.