Москва, 24 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункт управления 65-й механизированной бригады и склад топлива Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга 24 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В районах населённых пунктов Орехов и Малая Токмачка в Запорожской области поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил Конашенков.

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Как сообщало 23 июля ИА Регнум, российские военные подбили в Запорожской области первый польский танк PT-91. Издание Forbes Polska сообщило, что экипаж танка ретировался, когда начала стрелять российская артиллерия.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил 24 июля, что военные украинской армии начали массово сдаваться в плен группами вплоть до взвода на запорожском направлении.

В Минобороны России 24 июля сообщили, что украинские войска потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных.