Москва, 24 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 120, на херсонском направлении — до 45 военных, сообщил 24 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mihir Melwani/Global Look Press

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30», — сообщил Конашенков.

По его данным, на южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районах сёл Макаровка в ДНР и Левадного в Запорожской области.

На запорожском направлении в районах города Орехова и сёл Малая Токмачка и Пятихатки в Запорожской области российские военные поразили подразделения ВСУ ударами авиации и огнём артиллерии.

В районе посёлка Мирное Запорожской области российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В районе села Каменское ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — сказал Конашенков.

По данным от 23 июня, российские военные на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили более 160 украинских военных, семь танков Leopard, 15 боевых бронемашин, гаубицы М777, «Мста-Б» и Д-20.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 60 военных, две боевые бронемашины, в районе села Змиевка Херсонской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили за сутки 23 июля склад боеприпасов ВСУ в районе посёлка Антоновский на правом берегу Днепра. Также ВС РФ сорвали попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Антоновский.