Объявлены победители конкурса по благоустройству малых городов
Объявлены победители конкурса лучших проектов комфортной городской среды
Москва, 24 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Во Владивостоке 24 июля объявили 145 победителей VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Экспертная комиссия определила лучшие общественные архитектурные пространства, которые при поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда» будут созданы в ближайшие два года в российских городах с численностью населения до 200 тыс. человек и исторических поселениях.
Проекты оценивали 13 экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Комиссией во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.
Один из самых высоких баллов получил проект городского поселения Костромской области — Кологрив. Он позволит облагородить сквер и привести его к единому облику: озеленение, освещение, площадки для мероприятий, которые будут актуальны в любое время года.
Также одну из самых высоких оценок комиссии получила вторая очередь обустройства набережной в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края. В прошлом году там появились прогулочные дорожки, зоны отдыха, игровые зоны и светомузыкальный фонтан.
В Ивановской области победил проект города Шуя по благоустройству особой охраняемой природной территории местного значения «Березовая роща». Жители города смогут насладиться прогулками по этому обновленному парку культуры и отдыха, который помимо прочего отнесен к категории туристско-рекреационных местностей.
В Самарской области победителем стал проект по благоустройству набережной реки Крымза. Это уже третья победа города в конкурсном отборе. Сразу две заявки в 2023 году направил Новокуйбышевск. Горожане надеются с помощью федерального гранта преобразить набережную в п. Гранном и акваторию озера Сакулино в центре города.
«Пляж на озере Сакулино — любимое место отдыха горожан. Озеро в центре города, пляж есть, купайтесь на здоровье. Хочется, чтобы территория вокруг озера стала такой, чтобы можно было и гулять, и загорать, и досуг какой провести. Делают же набережные на малых озерах. Я у родственников в Кинеле видел на озере Крымское — очень живописно получилось. И вечером всё в огнях. Мы тоже так хотим и даже лучше», — рассказал местный житель Игорь Алексеев.
Также определены 50 победителей II конкурса для регионов Дальнего Востока (ДФО). Новые культурные пространства возведут в малых дальневосточных городах с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городских и сельских поселениях с числом проживающих от 5 тысяч человек. Так, в Еврейской АО благоустроят общественную территорию сквера Победы поселка Николаевка, а в забайкальском поселке городского типа Оловянная воплотят в жизнь концепцию благоустройства центрального парка на улице Невской.
«Президентом РФ поставлена задача по улучшению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. Одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря данной программе начиная с 2017 года уже благоустроено более 103 тысяч территорий. При этом все решения принимаются при активном участии жителей», — сказал Марат Хуснуллин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».
Он также подчеркнул, что в 2023 году впервые во Всероссийском конкурсе приняли участие новые регионы, вошедшие в состав России, — 30 городов из Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской области подали заявки на конкурс. По оценке Хуснуллина, все заявки были подготовлены на высоком уровне.
«Главная задача конкурсов — это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий. За время существования отобрано 1027 объектов: это 421 парк, 206 набережных, 148 площадей, 252 улицы и пешеходные зоны», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Он также напомнил, что городская среда — это не только комфорт и удобство, это новые рабочие места и центры городской жизни.
«За последние годы мы проделали большой путь от простого благоустройства к сложным проектам городского развития. Благодаря нашей совместной работе создано более 16 тысяч рабочих мест, а также в поселениях появилось более 4 тысяч объектов коммерческой и предпринимательской активности», — поделился Файзуллин.
Всего в рамках Всероссийского конкурса уже реализовано 479 проектов. Например, в 2021 году завершен проект по благоустройству общественной территории в районе Свиридовского пруда в городе Узловая в Тульской области. Пруд после наполнения новым оборудованием стал пространством для отдыха граждан, местом встреч и важной точкой притяжения для туристов.
Ещё один пример — в 2022 году завершен проект по благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа Богданович в Свердловской области. В парке гармонично сочетаются площадь, на которой проводятся городские мероприятия, зона тихого отдыха, выставочно-музейная зона, аттракционы и спортивные площадки.
«Замечательно, когда национальные проекты не просто успешно реализуются, но и взаимодействуют друг с другом. Такой опыт эффективной работы есть в городском округе Богданович», — отметила руководитель библиотеки Татьяна Валова.
Она пояснила, что с открытием парка Центральная районная библиотека реализовала на его территории проект «Книжка на скамейке парка», цель которого — создание летнего читального зала под открытым небом. Посетители парка не остались равнодушными.
«Уральское лето такое короткое. Библиотекари стараются, чтобы в нём было место не только солнышку, игре и отдыху, но и книге. В том числе и на скамейке парка», — написала одна из участниц.
На Дальнем Востоке также реализуется ряд масштабных программ, направленных на повышение качества жизни людей. По поручению президента РФ Владимира Путина разрабатываются мастер-планы дальневосточных городов, строятся социально значимые проекты с использованием президентской дальневосточной Единой субсидии, обновляются городские пространства по программе «1000 дворов».
Количество участников всероссийского конкурса с дальневосточной «пропиской» увеличилось с 77 в 2019 году до 195 в 2023 году.
«Дополнительная государственная поддержка каждого второго заявленного на всероссийский конкурс дальневосточного проекта позволит построить в ДФО еще больше востребованных и нужных людям объектов — как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Приморье — это край малых городов, отметил губернатор Олег Кожемяко. По его словам, в восьми из 12 городов региона проживает менее 100 тыс. человек.
«Мы как никто понимаем, что малые города — это каркас экономики и традиций, который держит всё. И люди в таких населённых пунктах хотят делать их удобнее и комфортнее. Мы наблюдаем серьёзный рост гражданской инициативы», — подчеркнул Кожемяко.
В пример привёл статистику: если в 2022 году в Приморье в голосовании по проектам формирования комфортной городской среды участвовали около 140 тысяч человек, то в этом уже более 200 тысяч. На II Дальневосточный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Приморье подало уже 16 заявок, тогда как в первом конкурсе их было пять.
На территории ДФО в рамках Всероссийского конкурса также реализовано несколько проектов. Например, в Магадане воплотили в жизнь проект-победитель 2018 года — парк «Маяк». Этот уголок морского побережья стал местом притяжения жителей и гостей города.
В городе Покровске (Якутия) провели благоустройство набережной. Данный проект победил в 2019 году и после завершения работ стал излюбленным местом горожан. В Амурской области в городе Циолковский благоустроили городской парк культуры и отдыха. В концепцию парка легли идеи освоения космоса.
Как сообщало ИА Регнум, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2030 году качество городской среды в России должно быть улучшено в 1,5 раза, а доля российских городов с благоприятной средой увеличена до 80%.