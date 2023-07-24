Москва, 24 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Во Владивостоке 24 июля объявили 145 победителей VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Экспертная комиссия определила лучшие общественные архитектурные пространства, которые при поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда» будут созданы в ближайшие два года в российских городах с численностью населения до 200 тыс. человек и исторических поселениях.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Участники Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Проекты оценивали 13 экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Комиссией во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

Один из самых высоких баллов получил проект городского поселения Костромской области — Кологрив. Он позволит облагородить сквер и привести его к единому облику: озеленение, освещение, площадки для мероприятий, которые будут актуальны в любое время года.

Также одну из самых высоких оценок комиссии получила вторая очередь обустройства набережной в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края. В прошлом году там появились прогулочные дорожки, зоны отдыха, игровые зоны и светомузыкальный фонтан.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области VIII Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды

В Ивановской области победил проект города Шуя по благоустройству особой охраняемой природной территории местного значения «Березовая роща». Жители города смогут насладиться прогулками по этому обновленному парку культуры и отдыха, который помимо прочего отнесен к категории туристско-рекреационных местностей.

В Самарской области победителем стал проект по благоустройству набережной реки Крымза. Это уже третья победа города в конкурсном отборе. Сразу две заявки в 2023 году направил Новокуйбышевск. Горожане надеются с помощью федерального гранта преобразить набережную в п. Гранном и акваторию озера Сакулино в центре города.

«Пляж на озере Сакулино — любимое место отдыха горожан. Озеро в центре города, пляж есть, купайтесь на здоровье. Хочется, чтобы территория вокруг озера стала такой, чтобы можно было и гулять, и загорать, и досуг какой провести. Делают же набережные на малых озерах. Я у родственников в Кинеле видел на озере Крымское — очень живописно получилось. И вечером всё в огнях. Мы тоже так хотим и даже лучше», — рассказал местный житель Игорь Алексеев.

Также определены 50 победителей II конкурса для регионов Дальнего Востока (ДФО). Новые культурные пространства возведут в малых дальневосточных городах с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городских и сельских поселениях с числом проживающих от 5 тысяч человек. Так, в Еврейской АО благоустроят общественную территорию сквера Победы поселка Николаевка, а в забайкальском поселке городского типа Оловянная воплотят в жизнь концепцию благоустройства центрального парка на улице Невской.

«Президентом РФ поставлена задача по улучшению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. Одним из ключевых инструментов для достижения этой цели является проект «Формирование комфортной городской среды». Благодаря данной программе начиная с 2017 года уже благоустроено более 103 тысяч территорий. При этом все решения принимаются при активном участии жителей», — сказал Марат Хуснуллин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Он также подчеркнул, что в 2023 году впервые во Всероссийском конкурсе приняли участие новые регионы, вошедшие в состав России, — 30 городов из Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской области подали заявки на конкурс. По оценке Хуснуллина, все заявки были подготовлены на высоком уровне.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Стенды участников VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды

«Главная задача конкурсов — это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий. За время существования отобрано 1027 объектов: это 421 парк, 206 набережных, 148 площадей, 252 улицы и пешеходные зоны», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Он также напомнил, что городская среда — это не только комфорт и удобство, это новые рабочие места и центры городской жизни.

«За последние годы мы проделали большой путь от простого благоустройства к сложным проектам городского развития. Благодаря нашей совместной работе создано более 16 тысяч рабочих мест, а также в поселениях появилось более 4 тысяч объектов коммерческой и предпринимательской активности», — поделился Файзуллин.

Всего в рамках Всероссийского конкурса уже реализовано 479 проектов. Например, в 2021 году завершен проект по благоустройству общественной территории в районе Свиридовского пруда в городе Узловая в Тульской области. Пруд после наполнения новым оборудованием стал пространством для отдыха граждан, местом встреч и важной точкой притяжения для туристов.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Выступающий на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»

Ещё один пример — в 2022 году завершен проект по благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа Богданович в Свердловской области. В парке гармонично сочетаются площадь, на которой проводятся городские мероприятия, зона тихого отдыха, выставочно-музейная зона, аттракционы и спортивные площадки.

«Замечательно, когда национальные проекты не просто успешно реализуются, но и взаимодействуют друг с другом. Такой опыт эффективной работы есть в городском округе Богданович», — отметила руководитель библиотеки Татьяна Валова.

Она пояснила, что с открытием парка Центральная районная библиотека реализовала на его территории проект «Книжка на скамейке парка», цель которого — создание летнего читального зала под открытым небом. Посетители парка не остались равнодушными.

«Уральское лето такое короткое. Библиотекари стараются, чтобы в нём было место не только солнышку, игре и отдыху, но и книге. В том числе и на скамейке парка», — написала одна из участниц.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дистанционный мониторинг проектов создания комфортной городской среды

На Дальнем Востоке также реализуется ряд масштабных программ, направленных на повышение качества жизни людей. По поручению президента РФ Владимира Путина разрабатываются мастер-планы дальневосточных городов, строятся социально значимые проекты с использованием президентской дальневосточной Единой субсидии, обновляются городские пространства по программе «1000 дворов».

Количество участников всероссийского конкурса с дальневосточной «пропиской» увеличилось с 77 в 2019 году до 195 в 2023 году.

«Дополнительная государственная поддержка каждого второго заявленного на всероссийский конкурс дальневосточного проекта позволит построить в ДФО еще больше востребованных и нужных людям объектов — как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Приморье — это край малых городов, отметил губернатор Олег Кожемяко. По его словам, в восьми из 12 городов региона проживает менее 100 тыс. человек.

«Мы как никто понимаем, что малые города — это каркас экономики и традиций, который держит всё. И люди в таких населённых пунктах хотят делать их удобнее и комфортнее. Мы наблюдаем серьёзный рост гражданской инициативы», — подчеркнул Кожемяко.

В пример привёл статистику: если в 2022 году в Приморье в голосовании по проектам формирования комфортной городской среды участвовали около 140 тысяч человек, то в этом уже более 200 тысяч. На II Дальневосточный конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Приморье подало уже 16 заявок, тогда как в первом конкурсе их было пять.

На территории ДФО в рамках Всероссийского конкурса также реализовано несколько проектов. Например, в Магадане воплотили в жизнь проект-победитель 2018 года — парк «Маяк». Этот уголок морского побережья стал местом притяжения жителей и гостей города.

В городе Покровске (Якутия) провели благоустройство набережной. Данный проект победил в 2019 году и после завершения работ стал излюбленным местом горожан. В Амурской области в городе Циолковский благоустроили городской парк культуры и отдыха. В концепцию парка легли идеи освоения космоса.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2030 году качество городской среды в России должно быть улучшено в 1,5 раза, а доля российских городов с благоприятной средой увеличена до 80%.