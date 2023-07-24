Москва, 24 июля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад боеприпасов подразделения украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге 24 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС

«В районе населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ», — заявил военный.

Представитель Минобороны сообщил, что в ходе боевых действий на херсонском направлении ВСУ в течение суток потеряли до 45 военнослужащих, а также два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821635" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее ИА Регнум сообщало об уничтожении авиаударом российских Вооружённых сил склада с боеприпасами и лодками ВСУ в районе посёлка Антоновский на правом берегу Днепра. В районе острова Антоновский российские военные не дали украинским силам совершить диверсию. В частности, предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы, которую ликвидировал расчёт FPV-дрона. Российские подразделения ликвидировали также в районе Антоновки 120-мм миномёт с расчётом и боекомплектом.