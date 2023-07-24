Москва, 24 июля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о формировании федерального резерва сил и средств авиационных работ по охране лесов от пожаров.

Александр Рюмин/ТАСС

В документе говорится об изменениях в Лесном кодексе России, по которым он дополняется статьёй об экстренном реагировании для противопожарной охраны российских лесов. Решение о применении резервных сил принимает Федеральное агентство сельского хозяйства. В его полномочия также вошло установление принципов применения техники, оборудования и снаряжения, необходимых для охраны лесов.

В соответствии с законом, предполагается ограничить зоны контроля пожаров — территорий, на которых тушение проходит с учётом местных особенностей. Нормативы определения зон также устанавливает Рослесхоз.

Документ также установил нормы противопожарного обустройства лесов, то есть комплекс мер по нераспространению огня. В него вошла в том числе противопожарная пропаганда и обучение россиян лесной пожарной безопасности. Закон вступил в силу со дня опубликования.

ИА Регнум сообщало 25 июня о ликвидации в России за сутки 23 лесных пожаров. В Авиалесоохране заявили, что к полуночи в 16 регионах страны действовал 41 очаг, но лесопожарные службы ликвидировали 23 лесных пожара на площади 8166 гектаров. Перед этим, 18 июня, сообщалось о ликвидации 60 природных пожаров в 21 субъекте России. Огонь потушили в Архангельской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Новгородской и нескольких других областях.

Президент Путин позднее поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство изменений об уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности вне зависимости от финального ущерба. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что природные пожары из-за умышленных или неумышленных поджогов — хорошо изученная тема, и многие меры по борьбе с природными пожарами дают положительные результаты, но из-за огромной территории России охватить всё невозможно.