Москва, 24 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об общих подходах к расчёту дохода семьи для получения социальной помощи. Документ 24 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новый документ изменяет критерии для определения того, нуждается ли семья в социальной помощи, и начнёт действовать с 2024 года. Благодаря закону подход к определению необходимости поддержки станет более адресным.

Также новый закон важен из-за того, что сейчас россияне сталкиваются с трудностями в получении соцпомощи при переезде из одного региона в другой. Нововведение устанавливает единый подход к учёту доходов и определения состава семьи для назначения мер социальной поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Путин назвал поддержку семей с детьми в России безусловным приоритетом для государства. Президент уточнил, что многодетные семьи олицетворяют российские ценности.

Позднее президент предложил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи, даже в случае, если он растёт. Он уточнил, что государственная поддержка должна быть именно помощью и дополнительным доходом, а не заменой зарплаты работающих родителей.

После этого Путин поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для многодетных семей. Он дал это поручение после встречи с членами общественной организации «Деловая Россия».