В Чите арестовали мужчину, пытавшегося средь бела дня похитить девочку
В Чите арестовали мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку, пообещав показать котёнка
Чита, 24 июля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение 31-летнему мужчине, проживающему в Чите, в попытке похищения восьмилетней девочки. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба забайкальского краевого следственного управления СК.
«Следователи следственного отдела по Центральному району города Читы следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение жителю Читы 1992 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего»), — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным следователей, 19 июля подозреваемый предпринял попытку силой увести с собой восьмилетнюю девочку, которая стала сопротивляться и окликнула тринадцатилетнюю сестру, после чего злоумышленник ушёл.
Уточняется, что девочки рассказали о происшествии родителям, обратившимся к правоохранителям. После этого следователи оперативно произвели осмотр места происшествия и поручили полицейским найти причастное к этому лицо.
Также указывается, что полиция с помощью камер видеонаблюдения и других технических средств установила причастность к совершённому преступлению 31-летнего жителя Читы, которого задержали и провели обыск в его квартире.
«В ходе допроса мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что мужчина пытался похитить семилетнюю девочку на улице в Чите. Позднее сотрудники полиции установили его личность и задержали злоумышленника.
Затем глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.