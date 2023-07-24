Чита, 24 июля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение 31-летнему мужчине, проживающему в Чите, в попытке похищения восьмилетней девочки. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба забайкальского краевого следственного управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следователи следственного отдела по Центральному району города Читы следственного управления СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение жителю Читы 1992 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего»), — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следователей, 19 июля подозреваемый предпринял попытку силой увести с собой восьмилетнюю девочку, которая стала сопротивляться и окликнула тринадцатилетнюю сестру, после чего злоумышленник ушёл.

Уточняется, что девочки рассказали о происшествии родителям, обратившимся к правоохранителям. После этого следователи оперативно произвели осмотр места происшествия и поручили полицейским найти причастное к этому лицо.

Также указывается, что полиция с помощью камер видеонаблюдения и других технических средств установила причастность к совершённому преступлению 31-летнего жителя Читы, которого задержали и провели обыск в его квартире.

«В ходе допроса мужчина частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Сегодня судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что мужчина пытался похитить семилетнюю девочку на улице в Чите. Позднее сотрудники полиции установили его личность и задержали злоумышленника.

Затем глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.